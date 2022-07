Leren zwemmen in zee is een stiel apart

De Panne IN BEELD. Dj Dimitri Vegas test The Ride to Happiness in Plopsaland: “Amai”

Vanaf morgen woensdag 13 juli is het pretpark Plopsaland in De Panne telkens op woensdag en vanaf 23 juli ook op zaterdag open tot 22.30 uur. Die laatavondopeningen gelden tot en met 24 augustus. Passeer zeker ook eens in de Plopsawinkel want daar vind je de nieuwste kledingcollecties van dj Dimitri Vegas.

