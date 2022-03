Lentekriebels op de kinderboerderij: “Eindelijk nog eens een lammetjesdag”

De laatste lammetjesdag dateert van maart 2020, net voor het land in lockdown ging door de coronapandemie. Nu zaterdag knoopt Andy opnieuw aan met zijn traditie. “Er zijn meer dan tien lammetjes geboren die al uitkijken naar het kraambezoek zondag. Ze zitten overal verspreid over de hoeve want de vroegere schapenstal is intussen omgevormd tot een atelier waar ik pannenkoeken bak.” Er valt zondag meer te beleven dan naar lammetjes kijken alleen. “Inderdaad een aantal lokale handelaars en verenigingen slaan hun stand op, we hebben een zoektocht uitgewerkt en kinderen kunnen zich uitleven op het springkasteel, het speelplein en de trampolines. ’s Middags bieden we graag iets lekkers aan zoals onze gekende ribbetjes. Tot slot plannen we een artiestenmarkt met lokaal, creatief talent.”