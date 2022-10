Leerlingen Sandy en Sydney runnen kapsalon als minionderneming: “Simpele kapbeurt kost 10 euro”

Sandy (18) en Sydney (19) zijn de enige twee studenten die het zevende specialisatiejaar haarstylist volgen. Om de stap naar het echte kapsalon kleiner te maken mogen ze dit schooljaar hun eigen zaak runnen als minionderneming. Leerkracht Petra Gadeyne houdt een oogje in het zeil. “We werken met twee Italiaanse firma’s samen voor onze producten. Via die bedrijven krijgen we een extra opleiding”, laten de twee studentes weten. Ze verwennen klanten met een deugddoende haarverzorging. Een gewone kapbeurt kost 10 euro voor dames en 5 euro voor kinderen, een permanent komt op 35 euro en een kleuring op 16 euro. Mannen zijn welkom om hun baard te laten verzorgen voor 10 euro. Reserveren kan op 058 42 94 96 of surf naar www.calmeyn.be en klip op ‘kapsalon’. Je vindt ‘Do my hair Calmeyn’ in villa Wellness in de Sint-Elisabethlaan 4 in De Panne.