Kustlogies boekten 1,1 miljoen overnachtingen tijdens het herfstverlof: “De covid-maatregelen schrikken niet af”

Poperinge Keikoppen­car­na­val knalt carnavals­sei­zoen op gang met Schjève Party

Al 2 jaar moet Poperinge het doen zonder hun Keikoppencarnaval. Geen praalwagens, geen confetti en geen gemaskerde feestvierders in de straten. Het organiserende Keikoppencarnaval kijkt positief naar de toekomst, want op vrijdag 12 november trappen ze het carnavalsjaar 2022 op gang met een de Schjève Party in zaal Maeke Blyde in Poperinge. Wie wil genieten van het gratis evenement moet wel een COVID Safe Ticket voorleggen. Noteer alvast in de agenda: 24 tot 27 maart 2022 is het Keikoppencarnaval in Poperinge!

6 november