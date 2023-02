Kustbaan De Panne krijgt opwaardering: “Kankerplek wegwerken met indrukwekkend nieuw pand”

De PanneAl meer dan vijftien jaar ligt de hoek van de Nieuwpoortlaan met de Sloepenlaan in De Panne er verloederd bij. Ooit waren daar talrijke horecazaken. Er zijn uiteraard nog wel goede restaurants in die buurt maar op die specifieke hoek krijgen vijf leegstaande panden heel binnenkort een nieuwe bestemming. De plannen zien er indrukwekkend uit. Even verderop plant de gemeente met een private partner nog een bijzonder bouwwerk voor zijn toeristische dienst. Zo krijgt ‘de kustbaan’ in De Panne een boost.