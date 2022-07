Kortsluiting in microgolfoven was oorzaak van appartementsbrand

De 66-jarige bewoonster was volgens de politie aanwezig toen het vuur ontstond. Ze was even na 11.30 uur eten aan het klaarmaken, toen ze een luide knal hoorde. Kort erna stelde ze vast dat haar microgolfoven in brand stond. Een kortsluiting was daar wellicht de oorzaak van. De vrouw greep haar hondje mee en liep naar buiten om hulp te halen. Ze keerde nog terug om de vlammen zelf te proberen doven, maar daar was geen beginnen meer aan. De keuken stond in lichterlaaie en brandde volledig uit. Haar flat werd onbewoonbaar verklaard.