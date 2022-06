Kompanen van verdachte mensensmokkelaar die stierf in politiecel riskeren tot 8 jaar cel

De politie Westkust hield op 11 oktober 2021 omstreeks 00.45 uur twee voertuigen staande ter hoogte van de afrit van de E40 in Adinkerke. Het ging om een Toyota Corolla met Duitse nummerplaat en Ford Galaxy met Franse nummerplaat. Volgens het parket was de Toyota een verkenningsvoertuig. Aan boord zaten drie Irakezen uit Duitsland, waaronder Hidayat A. (42) en Kamal S. (32). In de Ford trof de politie naast nautisch materiaal ook de 26-jarige Iraniër Karimi A. aan. Hij en de drie andere verdachten werden meteen opgepakt voor verhoor.

Natuurlijk overlijden

Karimi A. bleek duidelijk een kleinere vis in het verhaal en is intussen opnieuw op vrije voeten. Hij riskeert 30 maanden cel met uitstel. Hidayat A. hangt als chauffeur 4 jaar effectief boven het hoofd. Voor Kamal S. werd 8 jaar cel gevraagd. Hij was volgens het parket de spilfiguur in het dossier en was al twee weken bezig met mensensmokkel. Opvallend genoeg verbleef de Irakees tussen 2012 en 2018 in de Verenigde Staten. “Hij vertrok er echter nadat hij er in voorhechtenis had gezeten voor diefstal”, pleitte z’n advocaat Thomas Gillis. “Was hij daar gebleven, werkte hij nu misschien als taxichauffeur.” De raadsman van S. vroeg om zijn cliënt maximum 5 jaar op te leggen. Ook A. vroeg om een mildere straf. “Hij liet zich overtuigen om te rijden, maar besefte de impact niet goed”, stelde zijn advocate. Vonnis op 22 juni.