Klant eet winkelwaren op in supermarkt en plaatst lege verpakkingen terug in de rekken

De verdachte was even na 17 uur aankopen aan het doen in het warenhuis. Terwijl hij aan het winkelen was, opende hij echter verpakking van etenswaren. Hij at de inhoud ervan op en plaatste de lege verpakkingen nadien gewoon terug in de winkelrekken. Een personeelslid betrapte de man echter op heterdaad, waarop hij aan de kassa werd tegengehouden door de winkelverantwoordelijke. Een patrouille van de politie Westkust snelde ter plaatse en stelde een proces-verbaal op voor winkeldiefstal. De man bekende de feiten.