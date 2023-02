KIJK. Het noorderlicht was ook in De Panne te zien: “We maakten een vreugdesprongetje toen we die paars-groene gloed zagen”

“Mijn man Kurt wilde voor zijn vijftigste het noorderlicht zien. Met een groep vrienden reisden we in 2018 naar Lapland. Een fantastische ervaring”, vertelt Ann. “Toen ik in de media las dat het noorderlicht in de Kempen te zien zou zijn, was ik ervan overtuigd dat we dat ook in De Panne zouden kunnen bekijken. En jawel, maandagnacht rond 22 uur konden we het vastleggen met ons fototoestel. Het was ijzig koud, maar het was intens om zoiets uitzonderlijk zo dichtbij te mogen zien.”