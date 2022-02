Ketnet krijgt eigen zone in Plopsaland: “Ritje op #LikeMe-coaster en tocht op Tik Tak-bootjes”

Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne Tieners kunnen vanaf zaterdag hun booster­prik krijgen in Furnevent

Nu de Vlaamse overheid het licht op groen heeft gezet voor de boosterprik voor jongeren van 12 tot 17 jaar last het vaccinatiecentrum Furnevent in Veurne extra prikdagen in. Opgelet, jongeren moeten zelf een afspraak maken. Ze krijgen geen uitnodigingsbrief.

8 februari