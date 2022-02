Ketnet krijgt een eigen zone in Plopsaland De Panne: “Deze lente ritje maken op ‘LikeMe’-coaster en tocht op ‘Tik Tak'-bootjes”

“Het idee om ‘LikeMe’ een eigen attractie te geven, heeft uiteraard te maken met het enorme succes van de reeks. We mikken er ook mee op een iets ouder publiek”, motiveert CEO Steve Van den Kerkhof de investering van 2,5 miljoen euro. “‘LikeMe’ trad al een paar keer op tijdens themaweekends en krijgt nu dus een permante plaats in ons park. Met de bootjes rond ‘Tik Tak’ bekoren we de allerjongsten.” Ketnet en Plopsaland werken al langer samen en dat resulteert nu in een vaste zone. De feestelijke opening vindt op donderdag 26 mei plaats. Van den Kerkhof benadrukt dat het figuurtje Kaatje wel nog in het pretpark aanwezig zal blijven. Enkel de twee bestaande attracties krijgen een nieuw thema.

Daarnaast investeert het pretpark in een indoorzone rond ‘Bumba’. Dat gaat om een investering van 12,5 miljoen euro. Naast verschillende attracties komt er daar ook een theater, restaurant en shop. De overdekte zone is gepland bij het speelpleintje van Bumba. De opening is gepland voor de zomer of het najaar van volgend jaar.

Het pretpark is deze en volgende maand op woensdag en tijdens het weekend open en tijdens de krokusvakantie elke dag. Vanaf de paasvakantie is het elke dag open. Reserveren blijft verplicht en kan via www.plopsalanddepanne.be.

Volledig scherm Viktors Race wordt de coaster van ‘LikeMe’ © Plopsaland