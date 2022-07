Kersvers ereburger Freddy Gruwier overleden: “We vonden het belangrijk om hem toch de titel te geven”

En die inzet was groot. Freddy is geboren in Moeskroen, maar woonde al meer dan 20 jaar in De Panne. Hij stond mee aan de wieg van de sportieve verbroedering tussen De Panne en de Franse stad Saint-Adresse. De petanqueverenigingen langs weerszijden van de grens bracht hij met elkaar in contact. Die balsport was trouwens zijn lange leven. Zo was Freddy tien jaar voorzitter van de petanqueclub Jean-D’Arc en vijf jaar van petanqueclub Den Oosthoek. Daarnaast speelde hij eveneens bij petanqueclub Pannebolletje.