Kerstboom uit La Roche pronkstuk op het Marktplein: “Zalig kerst vieren in vernieuwd Winterdorp”

De PanneWoensdagochtend in alle vroegte arriveerde een kerstboom van 11 meter hoog op het Marktplein in De Panne. Dat is een cadeau van het stadsbestuur van La Roche als dank voor de inzet van de kustgemeente na de watersnood in Wallonië vorig jaar. Die gigantische boom wordt één van de blikvangers in het Winterdorp. Over die nieuwe naam is op sociale media een ware discussie ontstaan.