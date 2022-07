Kat reist mee met gezin van Lokeren naar Plopsaland en overleeft er een week. “Het is een wonder dat we Flosh gezond teruggevonden hebben”

Het opmerkelijke verhaal start op 11 juli als het gezin zoals elk jaar naar Plopsaland trekt op de verjaardag van zoon Maxim (10). “Toen mijn vrouw en zoon uitstapten wees Maxim al naar een poes op de parking die verdacht veel leek op onze poes Flosh. Mijn vrouw ging eens kijken en de gelijkenis was er zeker, maar het kon onze poes niet zijn natuurlijk want we waren zo ver van huis”, begint Thomas Kowalczyk de start van wat een onwaarschijnlijke zoektocht is geworden. “Mijn vrouw besteedde er verder geen aandacht meer aan tot ’s avonds bleek dat onze poes niet naar huis kwam. Dat was op zich al vreemd wat het is al een oud beestje en ze gaat niet zo vaak meer buiten en al zeker niet ver. Het kwam toen al al lachend al eens ter sprake dat Maxim dacht dat hij onze kat had gezien in Adinkerke.”