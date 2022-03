Kan je goed het geluid van een meeuw nabootsen? Schrijf je dan in voor het EK meeuwenschreeuwen

“In 2020 moesten we het EK meeuwenschreeuwen helaas annuleren. Er was toen zelfs iemand uit Denemarken ingeschreven. Ik ben benieuwd uit welke hoeken de deelnemers dit keer zullen komen”, lacht organisator Claude Willaert. “Het karakteristieke geluid van meeuwen linken we spontaan aan zon, zee en strand. Meeuwen zijn opportunisten en zo herken je ook echte kampioenen. Voel je je aangesproken, laat dan van je horen. Nieuw is dat vrouwtjes en mannetjes het tegen elkaar opnemen. Een professionele jury aanhoort al het geschreeuw en geeft punten. Nog anders dan de vorige editie is dat we de best klinkende kolonie belonen met een titel. Dat is een team van twee tot vijf personen.”