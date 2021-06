Juridische strijd tussen België en Frankrijk wordt bitser: “Wij willen geen 46 windmolens op 10 kilometer van de kust”

De persconferentie vond plaats bij de surfclub Side Shore Surfers op het strand van De Panne. Daar heb je nu een open zicht op de zee maar daarin kan weleens verandering komen. De ontwikkelaar Eoliennes en Mer de Dunkerque (EMD) wil 46 windmolens bouwen. Het zou het eerste windmolenpark in zee zijn in Frankrijk. België gaat in verzet. “We dienen klacht in bij de Europese commissie omdat Frankrijk ons land niet heeft ingelicht over de locatie van het windmolenpark. Daarnaast leiden we een juridische procedure in bij de administratieve rechtbank van Rijsel tegen de beslissing van EMD om verder te gaan met haar plannen. Het gebeurt niet vaak dat twee bevriende landen op zo’n niveau een juridische strijd uitvechten maar het is nodig. Ons voorstel is om de geplande windmolens vijf kilometer dieper in zee te bouwen maar daarmee is Frankrijk niet akkoord.” De Fransen vrezen dat hun zeevaarroute daardoor in het gedrang komt.”