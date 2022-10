Jong koppel opent in volle energiecrisis een frituur: “Knapperige frietjes genieten onze prioriteit”

Waar vroeger restaurant ‘Au poulet de malines’ was, is nu frituur Cono. De naam betekent in sommige delen van Spanje ‘puntzak’. Charlotte en Bastian deden als jobstudenten wel wat horecawerk maar hun eigenlijke job ligt in de zorg. Bastian is osteopaat en heeft in Oostduinkerke-Bad groepspraktijk Vitalus en Charlotte was tot voor kort in Gent verantwoordelijk voor een aantal kinderdagverblijven. “Het is vooral mijn vrouw die de frituur zal runnen want ik blijf osteopaat. ’s Avonds en tijdens het weekend spring ik uiteraard met plezier bij”, zegt Bastian. “Een eigen horecazaak openen was al langer een gedeelde droom. Twee jaar terug stootten we op dit pand in De Panne. Door de coronaperikelen duurden de verbouwingen iets langer dan gepland. En nu is er de energiecrisis maar die heeft ons nooit doen twijfelen. De prijzen zullen wel eens stabiliseren en intussen onderzoeken we hoe we zelf energie kunnen opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen”