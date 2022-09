Jeugdbrandweer Westkust gaat eerste werkjaar in met 21 enthousiaste jonge leden

Westhoek Westhoek rouwt om dood Britse koningin: “Charles zal in ieder geval minder lang op de troon zitten”

Niet alleen in Buckingham Palace hangt de Union Jack halfstok na het overlijden van koningin Elizabeth II, ook in de Westhoek is dat het geval. Heel wat Britten die momenteel in onze regio verblijven, gaan langs in het Talbot House in Poperinge om het rouwregister te ondertekenen. “Het is een helse week voor ons, eerst krijgen we een nieuwe eerste minister en nu ook een nieuwe koning”, aldus Roger Daker (57) uit Yorkshire.

