Jarige stichting Mustela deelt zelf cadeau uit: “Een blotevoetenpad voor Villa Rozerood”

“Zelfs wij werden stil van zoveel leed en verwoes­ting”: beroeps­brand­weer­man­nen Martin en Frederik waren als B-FAST-vrijwilli­gers in Turkije

Eén sms’je, en 24 uur later stonden Martin Gyselinck (50) en Frederik Dewaele (49) uit Nieuwpoort in het Turkse Kirikhan waar een aardbeving duizenden slachtoffers had gemaakt. Sinds dit weekend zijn ze terug, na drie weken vrijwilligerswerk bij B-FAST België. Hoewel beide beroepsbrandweermannen wel wat gewoon zijn, werden ze stil. “We hebben het leed gezien in de ogen. Maar als de telefoon opnieuw zou rinkelen, zijn we weg”, klinkt het resoluut. Dit is hun pakkende verslag met indrukwekkende beelden.