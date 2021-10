Inzamelpotje voor Ilano (5), jongen met ernstige huidaandoening, gestolen: “Dit is ronduit schandalig”

Adinkerke/Koksijde Illegaal wordt na diefstal in tankstati­on vrijgela­ten. Wat later dringt hij woonzorg­cen­trum binnen

13:33 Een man die illegaal in het land verblijft, is woensdagavond opgepakt na diefstal in een tankstation in Adinkerke. Hij mocht nadien beschikken, met in de hand een bevel om het land te verlaten, maar sloeg opnieuw aan het stelen. Hij drong binnen in het woonzorgcentrum Noordduin in de Koksijde.