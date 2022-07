Inbrekers viseren drie woningen in De Panne

Een eerste feit vond omstreeks 3.30 uur plaats in de Egelantierlaan. Een bewoner werd er gewekt door een geluid en betrapte de inbrekers op heterdaad. Die namen daarop de vlucht zonder buit. In de Groene-Biezenlaan slaagden ze wél in hun opzet. Ze verschaften zich via een raam toegang tot een woningen en doorzochten enkele kamers. Of er iets gestolen werd, is niet duidelijk. Bij een derde woninginbraak in de Pannepot werd wel zeker een buit gemaakt. Een bewoonster stelde er zaterdagmorgen vast dat enkele ramen en deuren van haar huis openstonden. Enkele elektronische toestellen bleken gestolen. De politie Westkust is een onderzoek gestart naar de drie inbraken. Van de daders is voorlopig geen spoor.