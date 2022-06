Inbreker besteelt vakantiegangers: smartphones, laptop en portefeuille gestolen

Koksijde/Nieuwpoort Vrouw (33) wil aanrijder veroor­deeld zien voor dood van ongeboren baby in nasleep ongeval, maar rechtbank gaat daar niet op in

Een 65-jarige man én een 33-jarige vrouw zijn maandagochtend in de politierechtbank van Veurne veroordeeld voor een banaal verkeersongeval vorige zomer in Oostduinkerke. Volgens de vrouw, die op het moment van de feiten zeven maanden zwanger was, had het ongeval evenwel zeer verregaande gevolgen. Enkele dagen na het ongeval bleek haar ongeboren baby geen hartslag meer te hebben. Dat was naar eigen zeggen het gevolg van de aanrijding. Ze wou de aanrijder dan ook veroordeeld zien voor onopzettelijke doodslag. De rechter ging daar evenwel niet op in.

13 juni