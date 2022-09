In De Panne is verkiezingsstrijd begonnen: “Met Team 8660 trekken we streep onder politiek woelig jaar”

“We willen de politiek toegankelijk maken voor iedereen en de inwoners terug centraal zetten. Met Team 8660 trekken we duidelijk een streep onder de politieke gebeurtenissen van het voorbije jaar in onze gemeente”, reageert Arne Debaeke, ooit nog schepen van onder meer Jeugd en nu oppositieraadslid. Patrick Annys pikt in: “Via rondetafelgesprekken en buurtbevragingen willen we de burgers meer betrekken bij het beleid.”

De nieuwe politieke beweging focust naar eigen zeggen op de thema’s mobiliteit, jeugd, natuur, evenementen en bestuur. “Investeren in goed onderhouden fietspaden en voldoende fietsstallingen maar ook in een gratis parkeerbeleid voor inwoners en kiss-and-ride zones aan scholen”, somt Debaeke op. “Meer dan een kwart van de jonge kinderen in De Panne groeit op in een kansarm gezin. Een actie zoals ‘stop lege brooddozen’, steunen we volop. Een bomenbeheerplan is nodig. Wat de evenementen betreft, streven we naar een bruisende gemeente zoals vroeger met Festival aan Zee of het Seaside festival. Het verengingsleven in Adinkerke willen we nieuw leven inblazen. Tot slot gaan we voor een betere verhouding tussen het gemeentepersoneel en het bestuur met een realistisch beleid dat financieel haalbaar is.”