IN BEELD. Springtij én mooi weer, maar kust beleeft topweekend zonder incidenten: “Liefst 470.000 overnachtingen aan zee in twee dagen”

KustHet voorspelde mooie weer heeft zijn doel niet gemist aan zee. In de tien kustgemeenten was het een gezellige drukte maar geen overrompeling. Westtoer meldt dat er 240.000 dagtoeristen richting de kust kwamen op zaterdag en zondag samen. Veel hotels moesten het bord ‘volzet’ uithangen. De redders hadden dan weer de handen niet voller dan anders, ook al was het springtij.

In De Panne gaven de vele parasols, opblaasbare bootjes en ligstoelen kleur aan het strand. In de toeristische zone was het druk, maar er was wel steeds voldoende plaats. Dat bevestigt ook An Beun, secretaris van de kustreddingsdienst IKWV. “We hadden het drukker verwacht”, bekent ze. “Onze 420 redders per dag langs de hele kustlijn hadden hun werk met de normale incidenten, zoals verloren gelopen kindjes, maar grote interventies waren er gelukkig niet. Zowel op zaterdag als op zondag zorgde het springtij niet voor extra drukte. Ik vermoed dat het op maandag en dinsdag veel drukker zal worden. Het valt af te wachten wat het schrappen van treinen zal betekenen voor het dagtoerisme.”

Zomerdrukte in De Panne op 17 juli

De terrasjes zaten goed vol, de ijsjesverkopers deden gouden zaken en ook de cabiniers waren tevreden. “Het is de eerste keer in acht jaar dat we tijdens het eerste weekend van het bouwverlof alle strandstoelen hebben verhuurd”, reageert Elianne Bartholomeus van de strandcabines Maria. “De sfeer is rustig, maar we merken wel dat de strandbezoekers minder geld spenderen. Ons hoor je in elk geval niet klagen en we hopen dat de grote massa ook de komende dagen de weg blijft vinden naar zee, want het is hier zalig.”

Drukke week aan zee

Mieke Dumont van Westtoer blikt terug op het topweekend. “Dit weekend hadden we 470.000 toeristische overnachtingen aan de kust. Dat waren er 215.000 van vrij- op zaterdag en 255.000 van zater- op zondag. De hotelbezetting ligt de komende week, inclusief het verlengde weekend van 21 juli momenteel tussen de 85 tot 90 procent voor elke dag. De nacht van maandag op dinsdag is de uitschieter met 90 tot zelfs 95 procent bezette hotelkamers. Uit tellingen blijkt dat er op zaterdag en zondag in totaal 240.000 dagjestoeristen naar de kust kwamen. Topdag was zondag met 140.000.”

Zomerdrukte in De Panne op 17 juli. De toeristen hielden duidelijk rekening met springtij want vlakbij zee was het verdacht kalmer

