IN BEELD. Kindjes met motorische beperking beleven tijd van hun leven in ‘drive-in’ bij Plopsaland: “En straks nemen we dit fantastische autootje mee naar huis”

De elektrische autootjes van het merk Mercedes zijn helemaal op maat gemaakt door hogeschoolstudenten van Vives. “Ze vervingen het voetpedaal door een drukknop zodat de kindjes zelf kunnen rijden. Het zitje is op maat gemaakt”, zegt Hilde Roeyers die het Go Baby Go project coördineert met Isabel De Beule. “Het initiatief komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Wij zijn de enige school in België die erop inpikken. Sinds 2017 konden we zo al veertig kindjes met een motorische beperking gelukkig maken. Iedereen die in aanmerking komt, kan zich eenvoudig aanmelden. Per jaar leveren we tien autootjes af met een gepersonaliseerde nummerplaat.”

Volledig scherm Eindelijk kan Staf met zijn zusje op straat spelen dankzij zijn nieuwe auto © Benny Proot

Quote Hij beseft het nog niet goed maar hij mag dit autootje straks meedoen naar huis. Zo kan hij eindelijk samen met zijn zusje op straat spelen Mama van Staf

En of de kindjes gelukkig waren tijdens de drive-in in Plopsaland. Velen hoefden niet te spreken om te tonen dat hun autootje een prachtig geschenk was. Kleine Staf (3) uit Hoogstraten bijvoorbeeld. Hij zette zijn petje recht, duwde op de rode knop en bolde voorzichtig vooruit. Papa Jan (39) zette de achtervolging in met zijn afstandsbediening om het voertuig mee in de juiste richting te duwen. “Wat mooi”, klonk mama Sandy (35) enthousiast. “Hij beseft het nog niet goed, maar hij mag dit autootje straks meenemen naar huis. Zo kan hij eindelijk samen met zijn zusje op straat spelen.” Staf heeft dezelfde spierziekte als Pia, het meisje dat via een succesvolle sms-actie het broodnodige medicijn kon krijgen. “Hij kan niet stappen maar op die manier kan hij zich op een speelse manier voortbewegen. Het is eens iets anders dan zijn rolstoel. Het is een fantastisch initiatief, een opsteker voor ons hele gezin.”

Volledig scherm Louna met haar trotse mama © Benny Proot

Quote Kijk naar dit glunderen­de gezichtje. Dankzij deze gift kan ons dochtertje iets zelfstandi­ger bewegen. Mama van Louna

Even verderop zagen we Louna (2) uit Avelgem met een brede glimlach. Even wist ze niet waar te kijken toen grote Bumba plots naast haar Mercedes postvatte, maar ze ondervond al snel hoe ze zich uit de voeten kon maken. Mama Leen (34) verloor haar geen moment uit het oog. “Louna heeft een motorische en mentale beperking. Ze kan dan wel niet praten, we begrijpen elkaar perfect. Kijk naar dit glunderende gezichtje. Dankzij deze gift kan ons dochtertje iets zelfstandiger bewegen. Even wat minder ‘poepschuiven’ dus bij ons thuis (lacht).” Zowel voor de ouders als voor de kinderen betekent het project een lichtpunt. Eens zonder zorgen spelen en genieten; iedereen verdient dat.

En de Vives-studenten laten de gezinnen niet los. “We zoeken hen thuis nog wel eens op om te zien hoe het met de kinderen gaat. Er is ook een onderzoek aan gekoppeld. En als ze straks de auto ontgroeid zijn, dan kunnen we er opnieuw een ander kindje blij mee maken”, besluit Hilde.

De kinderen mochten meteen hun voertuigen testen op het verkeerspark in Plopsaland

