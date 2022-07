IN BEELD. Dj Dimitri Vegas test The Ride to Happiness in Plopsaland: “Amai”

Op woensdagen verwent Plopsaland zijn bezoekers met een zeepbellenshow en op zaterdag met een vuurwerkspektakel. Uiteraard blijven ook de attracties op die dagen extra lang open. Zo biedt het pretpark iedereen de kans om het park te ontdekken wanneer de temperatuur minder hoog is. Op die dagen zijn er speciale avondtickets te koop voor 32,5 euro in plaats van 43,5 euro. Daarmee mag je vanaf 17.30 uur binnen. Deze zomer zijn er in totaal vijftien evenementen in Plopsaland.

Nog nieuw is de Dimitri Vegas en Like Mike Bus aan de ingang van het park. Daarin ervaar je de bijzondere sfeer die de broers telkens creëren tijdens hun sets. Je kan er bovendien deelnemen aan een wedstrijd en zo kans maken op een trip naar Ibiza. Dimitri Vegas was recent nog in het pretpark om er zijn kledinglijnen POPCULTR en Alien Samurai Dino Warriors voor te stellen. Die zijn te koop in de Plopsawinkel. Terwijl hij er was, testte hij de nieuwste coaster The Ride to Happiness by Tomorrowland uit. Aanvankelijk wilde hij dat doen met de handen in de lucht maar al snel greep hij zich vast en draaide alle kanten uit. Nadien had hij maar één korte reactie: “Amai”.