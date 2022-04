IN BEELD. Dit was het EK meeuwenschreeuwen in De Panne

De PanneHet tweede EK meeuwenschreeuwen in De Panne is gewonnen door Nederlander Reggy Laatsch. Bij de jongeren deed Thomas De Pessemier uit Pollare het het beste. De kolonie die er met kop en schouders bovenuit stak was er één uit Anzegem. De meeste punten waren er wel voor sfeer en ambiance.

Aan een stevige tempo vlogen de meeuwenschreeuwen in het rond in café De Verloren Gernoare in De Panne. Op het spel stond de Europese titel. Achttien personen en ook drie kolonies (teams red.) gaven het beste van zichzelf. Het was een nek-aan-nek race maar aan het einde van de meet gaat alleen de eerste met de gouden medaille en de mand met streekproducten lopen. Er was geen onderscheid tussen dames en heren. Reggy Laatsch (34) uit het Nederlandse Alfen aan den Rijn kaapte de Europese titel. “Voor de tweede keer op rij”, reageerde hij opgetogen. De freerunner had er veel voor over. “Ik heb er een rit van drie uur opzitten en ga straks nog terug. Waarom ik gewonnen ben? Ik ben een natuurtalent als het gaat over het nabootsen van dierengeluiden (lacht). Ik ga met een gezellig en leuk gevoel naar huis.”

Quote Als ik op het strand mijn schreeuw laat horen dan draaien de meeuwen spontaan hun hoofd. Winnaar Thomas (12)

Bregje Idding (24) uit Hasselt waagde ook haar kans maar eindigde nu pas derde. Op het eerste EK in 2019 schoot ze de hoofdvogel af met een pak media-aandacht als gevolg. Ze leerde zelfs Ann Van Elsen en Margriet Hermans meeuwenschreeuwen. “Ik besef dat ik voor altijd het meeuwenmeisje zal blijven (schatert). Ik ben al blij dat ik op het podium stond. Het niveau lag hoger dan in 2019 en er was geen onderscheid tussen mannen en vrouwen. Mijn meeuwenschreeuw kan ik niet meer verbeteren. Ik heb extra ingezet op inleving en een zelfgemaakt kleed maar het heeft niet mogen zijn.”

Wie wel goud won, was de twaalfjarige Thomas. “Ik woon in de buurt van Ninove dus niet aan zee maar ik houd wel van het meeuwengeluid. Blijkbaar kan ik het bijzonder goed nadoen want als ik op het strand mijn schreeuw laat horen dan draaien de meeuwen spontaan hun hoofd.”

Organisator Claude Willaert belooft een derde EK in 2023. “Dit is te mooi om niet meer te doen. Zoveel ambiance en, veel belangrijker, we promoten er de meeuw mee. Die vogel komt meestal negatief in beeld maar hier bewijzen we het tegendeel.”

Geniet na van het EK meeuwenschreeuwen

