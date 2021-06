“Ik wil het beste voor hem, maar het is niet meer veilig thuis”: moeder houdt smeekbede voor rechter nadat zoon haar al jaren terroriseert

Veurne/De Panne Medewerk­ster van politie Westkust voor rechter na hacking: “Ze hielp haar partner die een corona-pv had gekregen”

11 juni Een administratief medewerkster (45) van de politiezone Westkust (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) is voor de Veurnse strafrechter moeten verschijnen voor schending van het beroepsgeheim en interne hacking. I.V. uit De Panne wilde zo haar partner, toenmalig uitbater van café De Botermand op de Markt in Veurne, helpen. Haar vriend had namelijk een corona-pv aan zijn been wegens een feestje in zijn café met 63 aanwezigen, eind september vorig jaar.