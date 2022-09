“Iedere speeltijd zwaaide ze naar ons vanop het balkon, tot die dag”: Lisa getuigt 20 jaar nadat haar mama plots verdween

De Panne/OostendeZoals elke morgen huppelde Lisa Dolphen (29) op 6 september 2002 naar school in Oostende. Tijdens de speeltijd zag ze haar mama niet zwaaien vanop het balkon, terwijl ze dat altijd deed. Tania Amand, toen 32 jaar, was spoorloos verdwenen. “Van ‘a happy family’ naar niets in één dag”, doet Lisa, exact twintig jaar later, haar verhaal. “Mama verdient het om in de bloemen gezet te worden hoewel ik realistisch genoeg ben om te weten dat ik haar nooit meer levend terug zal zien.”