Hoe slachtoffer zelf dader wordt: man (63) geeft 142.000 euro van zijn partner (75) aan internetoplichters om ‘erfenis van 8 miljoen euro’ vrij te krijgen

De Panne Zigeuner­ben­de takelt twee mannen erg zwaar toe op café, speurders worden gedwars­boomd tijdens onderzoek: “Tanden lagen op straat, met tandvlees er nog aan”

24 november Een groep zigeuners heeft in de zomer van 2019 voor héél ernstige feiten gezorgd in café L’Oasis in de Duinkerkelaan in De Panne. Een man werd op het hoofd geslagen met een glazen fles, iemand anders werd in coma geschopt. “Hallucinant. De tanden van het slachtoffer lagen verspreid op straat, met het tandvlees er nog aan.” De procureur liet weinig aan de verbeelding over op het proces dinsdagmorgen, maar moest ook toegeven dat het dossier erg mager was. De politie slaagde er niet in om alle verdachten te identificeren, wegens geen enkele medewerking van de zigeuners.