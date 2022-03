Hiermee moet je rekening houden bij aankomst tweedaagse wielerwedstrijd Classic Brugge De Panne

De finish ligt in de Veurnestraat tussen de Keesjesdreef en de Blauwe Distelweg. Op de twee koersdagen is er een lokaal parcours van 44 kilometer dat de heren drie keer zullen rijden en de dames twee keer. Van dinsdagmiddag 22 maart tot en met donderdag 24 maart om 20 uur is de Veurnestraat tussen de Zeelaan en de Blauwe Distelweg verboden voor alle verkeer. Fietsers rijden om via de Duinenstraat, het Eksterpad en de Sint-Elisabethlaan. Chauffeurs vinden eveneens hun weg via de Sint-Elisabethlaan behalve op de koersdagen in de namiddag want dan moet je via Adinkerke of Koksijde jouw weg vervolgen. De zone in de buurt van de Ollevierlaan, Brouwersstraat en Ambachtstraat is op 23 en 24 maart in de namiddag enkel bereikbaar via de Koninginnelaan en de P. Albertlaan. Het parkeerverbod langs het volledige parcours is aangeduid. Het busvervoer kan op de twee wedstrijddagen vertraging oplopen. De ophaling van groente- , fruit- en tuinafval wordt verplaatst van 24 naar 25 maart. De papierophaling op 23 en 24 maart gaat wel door.