“Het moet meer worden dan enkel een plek waar je boeken kan lenen”: tegen najaar 2024 zit bibliotheek in Sint-Pieterskerk

de panne BELOOFD IS BELOOFD. De Panne investeert miljoenen in gebouwen, maar hoe staat het met gewenste bedrijven­ter­rein?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: De Panne. De gemeente ging door woelige politieke wateren met een mislukte staatsgreep als resultaat. Het drieluik renovatie gemeentehuis-verhuis toerisme-realisatie bibkerk is het grootste dossier. Er wordt echter ook geïnvesteerd in sport en kinderopvang met gloednieuwe projecten. Maar komt dat gewenste bedrijventerrein er ook?

21 mei