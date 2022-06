Heraanleg voetpaden in Zeelaan start volgend jaar

Al meteen na de inhuldiging van de vernieuwde Zeelaan in 2011 was duidelijk dat de voetpaden te glad en te poreus waren. De voorbije jaren vloeiden duizenden euro’s naar de herstelling van kapotte tegels. Daar moet nu komaf mee gemaakt worden. “We starten onze zoektocht naar een ontwerper die na de zomer aan de slag moet gaan”, licht schepen Janssens toe. “Hij zal zich buigen over de materiaalkeuze maar ook over de afmetingen van de terrassen, de groenaanleg, de plaats van de fietser, het aantal parkeerplaatsen en de mobiliteit in en rond de Zeelaan. De heraanleg van de voetpaden in de Zeelaan willen we volgend jaar laten starten. Evident wordt het niet met de stijgende grondstofprijzen. De moeilijkste factor in het verhaal is dat de keramische tegels gekleefd zijn op een dikke betonplaat. Net die betonplaat geeft stof tot nadenken.”