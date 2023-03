Grote scholendans in De Panne: “Kleuters en leerlingen krijgen hun eigen plek”

wielrennen beloften Belofte Jelle Harteel zondag met ambitie naar de Kattekoers: “Hoop op slecht weer en veel wind’

Zondag rijdt Jelle Harteel de Kattekoers. Deze Gent-Wevelgem voor beloften start om 10 uur in hartje Ieper. Voor de tweedejaars uit Adinkerke is deze klassieker een eerste doel. Hij hoopt in de Ieperse Rijselstraat te kunnen spurten om de zege.