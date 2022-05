Grootvader met 2-jarige kleinzoon in z'n armen opgeschept door wagen: jongetje gewond naar ziekenhuis

De Panne Over paar jaar vloeit er zachter water uit de kraan in De Panne: “We slaan het water op in Calmeynbos”

Drinkwatermaatschappij Aquaduin wil in het Calmeynbos in De Panne water laten infiltreren om het later te kunnen terugwinnen en er drinkwater mee te produceren. Daardoor zou het water zachter zijn met minder kalkaanslag.

2 mei