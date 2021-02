Grootschalige zoekactie naar vrouw die tot haar middel in Noordzee ging maar plots niet meer zichtbaar was

Veurne ‘Say Cheese’ op 10 locaties van de Route d’Amour: Veurne pakt uit met romanti­sche tocht van 55 kilometer

12 februari Romantische zielen die iets anders willen dan een wandeling reppen zich deze maand best naar Veurne. Route d’Amour is een tocht van ongeveer 55 kilometer door alle dorpen met op 10 locaties een ultiem decor voor de meest liefdevolle foto. Wat dacht je van de ‘Moulin Romantique’ of ‘Beats of Love’? Wij stippelen een hapklare route uit en verklappen de hotspots waar de liefde hoogtij zal vieren.