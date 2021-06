Goochelende oplichters met blanco briefjes en vloeistof veroordeeld: ze pluimden bejaarde man voor 100.000 euro

Poperinge Sport- en Recreatie­bad De Kouter Poperinge viert 5-jarig bestaan: “Serieuze daling in bezoekers­aan­tal­len, maar toch beter dan verwacht”

18 juni Bezoekers kunnen sinds woensdag 9 juni opnieuw volop waterpret en wellness beleven in Sport- en Recreatiebad De Kouter Poperinge. Er is nog steeds een capaciteitsbeperking door de huidige coronamaartregelen en het is aangeraden om op voorhand tickets aan te kopen via de kassa of online via de webshop. “Dit jaar viert het zwembad zijn 5-jarig bestaan. Kinderen die geboren zijn in 2016 kunnen onder andere tussen 1 en 5 juli gratis komen zwemmen”, zegt schepen van Sport Klaas Verbeke (CD&V).