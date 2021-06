Goochelende oplichters maken bejaarde 100.000 euro lichter: “Met deze briefjes en vloeistof kan je zelf geld maken”

Diksmuide Chipsprodu­cent Pepsico investeert in waterbuf­fers: “We willen ons verbruik compense­ren”

6 juni Al jaren wordt er in het waterrijk gebied De Blankaart in Diksmuide geïnvesteerd in de aanleg van onder meer grachten en laantjes om het water te bufferen. Nieuw is dat er nu een opmerkelijke sponsor opduikt: chipsproducent Pepsico. Die trekt 300.000 euro uit voor natuurherstelprojecten in zowel De Blankaart als in de Uitkerkse Polders in Blankenberge.