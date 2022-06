Ginette van sportwinkel Sportacus stopt ermee: “Dat gemoedelijke praatje zal ik wel missen”

Ginette wilde ondernemen en was sport-minded. Beide passies kwamen in 1991samen in Sportacus. Het is een speciaalzaak met sportkledij voor hem en haar met ook accessoires zodat je meteen aan de slag kan. “Ik heb dit altijd met heel veel plezier gedaan maar moet met spijt vaststellen dat dit deel van de Zeelaan, voorbij het Marktplein, commercieel veel minder leeft dan dertig jaar geleden. Toen was er nog vanalles te doen, nu vinden er nauwelijks activiteiten plaats.” Gelukkig heeft Ginette haar klanten aan zich kunnen binden. “Het zijn vooral tweedeverblijvers en toeristen die de weg naar Sportacus vinden. De losse babbels met hen zal ik het meeste missen. Het gebouw is verkocht en er komen appartementen. Ik zal nog open zijn tijdens de rommelmarkt op 15 augustus maar dan stopt dit verhaal definitief. Tot dan kan je nog genieten van onze uitverkoop. Daarna wil ik eerst tijd inhalen met mijn drie kinderen en vier kleinkinderen. Vermoedelijk zoek ik nog een deeltijdse baan want stilzitten is niet aan mij besteed.”