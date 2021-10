Gezinnen staan na zalig nachtje Plopsahotel voor gesloten pretparkdeur: “Traantjes vloeiden rijkelijk, had men ons dit niet bij het onthaal kunnen melden?”

Nieuwpoort IN BEELD. Gegroet soldaten! Militair kamp in Nieuwpoort krijgt verster­king van ‘Limburgs’ bataljon

1 oktober Het bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers is gedeeltelijk verhuisd naar het militaire kamp Lombardsijde in Nieuwpoort. Het gaat om één compagnie van 120 personen. De rest van het bataljon blijft in Leopoldsburg. De komst van de militairen is in Nieuwpoort plechtig gevierd.