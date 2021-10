Gezinnen staan na zalig nachtje Plopsahotel voor gesloten pretparkdeur, directie reageert: “Openingsuren staan duidelijk op de website vermeld”

De PanneWat een leuke tweedaagse in Plopsaland De Panne had moeten worden, is uitgedraaid op een fiasco voor Sylvie Pannier (49) en Caroline Vermeulen (36) en hun kinderen. “We kwamen gisteren zondag aan, plonsden een hele dag in het water van Plopsaqua en zouden vandaag maandag de achtbanen in Plopsaland uittesten. Wat blijkt? Het pretpark is dicht. Niemand had ons dat verteld”, klinkt Sylvie teleurgesteld.