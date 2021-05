GETEST. Wij gingen overnachten in de duurste kamer van het nieuwe Plopsahotel: “Wegdromen in de Scheve Schuit van Piet Piraat. Daar hoort wat gekraak bij”

Lo-Reninge Schrijf je snel in voor de Lukkefees­ten. Een aantal tijdsslo­ten zijn al volzet

3 mei De Lukkefeesten in Lo gaan door op zondag 16 mei. De VVV en het stadsbestuur kiezen voor een gratis fiets- en wandeltocht met de nodige animatie en lekkernijen onderweg. Vooraf inschrijven is een must en doe je best snel want de interesse is groot.