Frituur Passe Vite pikt in op Bar­bie-hy­pe: “Dit is onze ‘pinky burger’ met een vleugje roze”

“Met mijn blonde haren vinden klanten vaak dat ik lijk op Barbie, dus moesten we wel iets verzinnen tijdens deze hype”, lacht Charlotte De Saegher (32). Haar man Kevin Verstraete (42) creëerde de ‘pinky burger’ die verkrijgbaar is in hun frituur Passe Vite in Veurne.