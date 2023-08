IN BEELD. Familie Detailleur brengt internatio­na­le paardenwe­reld naar Koksijde: “Wie loopt perfect in de maat?”

Het weer had de Veurnse familie Detailleur niet mee maar toch hield ze de jaarlijkse traditie om een West Coast Cup in Koksijde te organiseren in ere. Dat is een schoonheidswedstrijd voor Arabische volbloedpaarden. Ook vandaag zondag zijn er nog activiteiten op de site Ten Bogaerde.