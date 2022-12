Gepensioneerde ondernemer Stephan stelt tweede thriller voor: “Cryptisch in het hoofd van een moordenaar”

In zijn vroegere beroepsleven zorgde Stephan dat het licht brandde, het water uit de kraan kwam en de verwarming werkte. Daarnaast gaf hij les in Syntra Oostende en Brugge. Sinds de zomer geniet hij van zijn pensioen. Het schrijven zit al van jongsaf in zijn vingers. “Opstellen schrijven was het liefste wat ik deed”, lacht Stephan. Toch koos hij voor een technische opleiding in het VTI in Veurne. “Van mijn eigen reizen maakte ik wel nog een verslag. Een boek schrijven zat steeds in mijn achterhoofd en met ‘Ik weet waar je zit’ kon ik die droom waarmaken. De microbe had me te pakken en nu is ook mijn tweede boek ‘Het Laatste Cryptogram’ klaar. Het gaat over een huurmoordenaar die bij elke opdracht een cryptische omschrijving achterlaat. Het kostte drie jaar schrijf- en opzoekwerk maar toen mijn testpubliek de kernwoorden ‘spannend, mysterieus en vlot geschreven’ liet optekenen wist ik dat het rijp was voor publicatie. De Nederlandse boekensite Hebban beloonde mijn recentste boek met een 5-sterrenrecensie. Ik ben nu al bezig aan mijn derde psychologische thriller. Elk boek staat echter op zichzelf, het is geen vervolgverhaal.”