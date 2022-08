Gemeente verkoopt appartementsgebouw dat OCMW destijds aankocht

De Panne WK dansen vindt volgend jaar in De Panne plaats: “Laten we met zijn allen een dansje placeren”

Van 27 november tot 4 december zullen de beste danstalenten in de stijlen jazz, ballet en moderne dans uit de hele wereld neerstrijken in het Plopsa theater in Plopsaland De Panne. Er worden een paar duizend dansers verwacht op het wereldkampioenschap. Het is de eerste keer dat zo’n evenement in ons land mag plaatsvinden.

4 augustus