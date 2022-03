Gemeente geeft de centen, jeugd kiest het ontwerp: nieuw skatepark mag 250.000 euro kosten

“Het skatepark net naast De Boare is bijzonder in trek bij onze jongeren”, weet jeugdschepen Stéphane Buyens (ACT!E). “We streven niet naar het grootste maar wel naar het gezelligste plekje waar skaters maar ook bmx’ers zich kunnen uitleven. De gemeenteraad heeft een budget van 250.000 euro goedgekeurd. Het nieuwe skatepark zal een vijfde groter zijn maar blijft op de huidige locatie. Door een herschikking van het terrein kunnen we uitbreiden met 45 vierkante meter. Welke toestellen er zullen komen en in welk materiaal het skatepark wordt aangelegd, is nog niets beslist. Onze jeugd heeft daar veel meer verstand van dus binnenkort zitten we met de gebruikers rond de tafel. We denken bijvoorbeeld ook aan wat streetart om het geheel een eigen identiteit te geven.” De heraanleg start dit najaar zodat het klaar is tegen april 2023. Skateparkbouwers kunnen zich kandidaat stellen.