“Geen excuses meer om niet buiten te komen”: gemeente koopt busje aan voor wie minder mobiel is

De Panne heeft 50.000 euro geïnvesteerd in een busje voor acht personen waar er één of meerdere rolstoelen in kunnen. “Dat maakt deel uit van ons nieuwe concept ‘senioren samen mobiel’ waar ook onze mindermobiele centrale deel van uitmaakt. Alles wordt onder de vleugels van de dienst Welzijn gecoördineerd”, legt Michèle uit. “Als de bus tijdig wordt geleverd dan kan die al vanaf eind april de baan op. De chauffeur is een vrijwilliger. We richten ons naar 60-plussers die niet goed te been zijn en rolstoelgebruikers die in onze gemeente wonen. Met het busje kunnen ze probleemloos naar een activiteit voor senioren. Voor twee euro rijdt de bus naar een activiteit in De Panne. Wil je naar Koksijde of Veurne dan kost dat zes euro en naar Nieuwpoort of Alveringem twaalf euro. Er mag een begeleider mee. Die betaalt de helft van de prijs. Reserveren doe je ten laatste twee werkdagen vooraf.”