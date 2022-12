Fileleed op E40 in De Panne door grenscontroles op vrachtwagens is gestopt: “Jammer dat er doden zijn moeten vallen”

De Haan Van het zandtulpje tot de duinen­veldrid­der: op zoek naar paddenstoe­len op… het strand? “Kijken mag, maar aankomen niet”

De duinstinkzwam, met wat fantasie lijkt hij op een fallus, maar het is wel degelijk een paddenstoel. Zijn naam verraadt het al een beetje, maar de duinstinkzwam groeit... op het strand. Wij trokken onze wandelschoenen aan en doken in De Haan de duinen in met amateur-mycoloog Carl Van Den Broeck. “Het is soms op handen en voeten speuren, maar zolang het niet vriest, vind je ze zeker.” Wij probeerden zes verschillende soorten te spotten, maar het is inderdaad soms goed zoeken.

