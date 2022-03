Fietsers trekken gsm uit handen van telefonerende vrouw

Alveringem, Koksijde Oud-conserva­tor Visserijmu­se­um Willem Lanszweert onver­wachts overleden: “Hij heeft elke minuut van zijn leven gebruikt”

Willem Lanszweert uit Stavele is vrijdag plots overleden. In Oostduinkerke zwaaide hij decennialang als conservator de plak in het Visserijmuseum, één van zijn grote passies. Maar hij leefde vooral voor zijn familie en hij was een grote levensgenieter. “Reizen met de caravan, een Westvleteren op vrijdagavond en een terrasje doen met mama: daar keek hij altijd naar uit”, vertelt zijn zoon Lieven (46), die niet alleen z’n vader maar ook een vriend verliest.

